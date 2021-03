Trafficante di uomini sudanese viaggiava a bordo di nave Ong | arrestato a Crotone

(Di lunedì 8 marzo 2021), 8 mar –di unaOng mescolandosi tranquillamente ai clandestini raccolti in mare, e così era giunto in Italia: sono scattate le manette per Abdalla Ahmed Sabir,di 26 anni,di immigrati ritenuto responsabile di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e alla tratta degli esseri umani. Tutte persone a modo, insomma, quelle che viaggiano sui barconi e che le Ong ci scaricano nei porti. Ilin mezzo agli immigrati Secondo quanto riportato da Siracusa News, l’operazione di fermo si è conclusa nel pomeriggio di giovedì 4 Marzo scorso, a, su delega della Procura Distrettuale Antimafia di ...

Siracusa News

Ad eseguire un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti del giovane - su delega della Procura Distrettuale Antimafia di Catania - sono stati glidella Squadra Mobile di ...Gian Andrea è indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, l'hanno associato a un passeur, un 'traghettatore' di. Gian Andrea è per la magistratura un possibile. Ma ...Associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Con questa accusa è finito in arresto, nel pomeriggio di giovedì scorso, 4 marzo, un sudanese di 26 anni, S.A.Lo straniero, era giunto in Italia lo scorso febbraio, dopo essere stato soccorso in mare, insieme a numerosi altri migranti, a bordo di una nave appartenente a una Ong attraccata poi al porto commerc ...