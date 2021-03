Sputnik V? Una roulette russa. La doccia fredda dell’Ema (Di lunedì 8 marzo 2021) doccia fredda dall’Ema sul vaccino russo Sputnik V, “è un po’ come la roulette russa”. Solo una settimana fa l’agenzia Ue dei farmaci con sede ad Amsterdam ha avviato una revisione del vaccino anti Covid-19 prodotto in Russia per capire se ci sono le condizioni per distribuirlo fra gli Stati membri. Oggi, in attesa dei risultati, arriva un primo stop a chi vuole fare da sé. In un’intervista all’emittente austriaca Orf, la presidente del board dell’agenzia, Christa Wirthumer-Hoche, ha frenato sulle aspettative di una rapida autorizzazione. “Abbiamo bisogno di documenti che possiamo esaminare. Inoltre, al momento non disponiamo di dati sulle persone vaccinate. È sconosciuto”. La numero uno dell’Ema si riferisce in particolare agli Stati membri che hanno già avviato la produzione e ... Leggi su formiche (Di lunedì 8 marzo 2021)dall’Ema sul vaccino russoV, “è un po’ come la”. Solo una settimana fa l’agenzia Ue dei farmaci con sede ad Amsterdam ha avviato una revisione del vaccino anti Covid-19 prodotto in Russia per capire se ci sono le condizioni per distribuirlo fra gli Stati membri. Oggi, in attesa dei risultati, arriva un primo stop a chi vuole fare da sé. In un’intervista all’emittente austriaca Orf, la presidente del board dell’agenzia, Christa Wirthumer-Hoche, ha frenato sulle aspettative di una rapida autorizzazione. “Abbiamo bisogno di documenti che possiamo esaminare. Inoltre, al momento non disponiamo di dati sulle persone vaccinate. È sconosciuto”. La numero unosi riferisce in particolare agli Stati membri che hanno già avviato la produzione e ...

