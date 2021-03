Sant’Angelo Lodigiano Lodi – Aggressione ai danni di suoi coetanei | individuato e denunciato

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 8 marzo 2021) Nella serata di venerdì 5 marzo u.s. personale dell’Ufficio Volanti della Questura dihain stato di libertà alla Procura della Repubblica per i Minorenni, per i reati di lesioni personali e rapina, un quattordicenne residente a, già con piccoli precedenti di polizia alle spalle,quale autore dei due episodi