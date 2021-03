Roma, Calafiori in gruppo, Ibanez tenta il recupero per lo Shakhtar (Di lunedì 8 marzo 2021) La Roma è scesa in campo quest’oggi a Trigoria per iniziare a preparare la sfida di giovedì con lo Shakhtar di Luis Castro, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. I giocatori che sono stati impiegati nella vittoria sul Genoa di ieri hanno svolto il consueto lavoro di scarico, gli infortunati, invece, hanno L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Laè scesa in campo quest’oggi a Trigoria per iniziare a preparare la sfida di giovedì con lodi Luis Castro, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. I giocatori che sono stati impiegati nella vittoria sul Genoa di ieri hanno svolto il consueto lavoro di scarico, gli infortunati, invece, hanno L'articolo

gilnar76 : ULTIME DA TRIGORIA: Calafiori torna in gruppo, ancora individuale per Dzeko e Ibanez #Asr #Asroma #Dajeroma… - TuttoFanta : ?Report #ROMA: ?Individuale per #Dzeko, #Ibanez, #Veretout e #Zaniolo. ?Tornato in gruppo #Calafiori. ??… - CheccoCasano : RT @corgiallorosso: ?? Trigoria, la Roma è tornata a lavorare questa mattina #Calafiori torna in gruppo - corgiallorosso : ?? Trigoria, la Roma è tornata a lavorare questa mattina #Calafiori torna in gruppo - siamo_la_Roma : ?? Dopo la vittoria di ieri con il #Genoa ???? La #Roma torna in campo ?? Giovedì la sfida con lo #Shakhtar #ASRoma -