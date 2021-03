Rimborso biglietti per Thom Yorke fino al 15 luglio (Di lunedì 8 marzo 2021) Al via il Rimborso dei biglietti per il concerto di Thom Yorke al Lorenzini District: l’evento è cancellato, c’è tempo per richiederlo fino al 15 luglio La tappa italiana di Thom Yorke prevista originariamente il 9 luglio 2020 al Milano Summer Festival e poi riprogrammata l’8 luglio 2021 al Lorenzini District “è stata cancellata“. Lo fanno sapere gli organizzatori come… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 8 marzo 2021) Al via ildeiper il concerto dial Lorenzini District: l’evento è cancellato, c’è tempo per richiederloal 15La tappa italiana diprevista originariamente il 92020 al Milano Summer Festival e poi riprogrammata l’82021 al Lorenzini District “è stata cancellata“. Lo fanno sapere gli organizzatori come… L'articolo Corriere Nazionale.

