"Resta una forte disparità nell'avanzamento di carriere e nella retribuzione per le donne" (Di lunedì 8 marzo 2021) AGI - Grandi passi avanti sono stati fatti per la parità sui luoghi di lavoro ma Resta una forte disparità nell'avanzamento di carriere e nella retribuzione per le donne. Sergio Mattarella celebra l'8 marzo al Quirinale e sottolinea come la cerimonia sia "ogni anno un'occasione preziosa per fare il punto sulla condizione femminile, registrandone i progressi e evidenziandone le criticità". "Poco più di sessanta anni fa una storica sentenza della Corte Costituzionale - la numero 33 del 1960 - ebbe a cancellare una anacronistica legge del 1919, allora ancora in vigore, che escludeva le donne da tutti gli incarichi pubblici. Fu il ricorso di una donna tenace e coraggiosa - Rosa Oliva - ricorda il presidente della ... Leggi su agi (Di lunedì 8 marzo 2021) AGI - Grandi passi avanti sono stati fatti per la parità sui luoghi di lavoro maunadiper le. Sergio Mattarella celebra l'8 marzo al Quirinale e sottolinea come la cerimonia sia "ogni anno un'occasione preziosa per fare il punto sulla condizione femminile, registrandone i progressi e evidenziandone le criticità". "Poco più di sessanta anni fa una storica sentenza della Corte Costituzionale - la numero 33 del 1960 - ebbe a cancellare una anacronistica legge del 1919, allora ancora in vigore, che escludeva leda tutti gli incarichi pubblici. Fu il ricorso di una donna tenace e coraggiosa - Rosa Oliva - ricorda il presidente della ...

Advertising

SanremoRai : In un mondo che va veloce non ci resta che attingere ai ricordi. Una sorgente di vita che ci attira come una calami… - AntoVitiello : #Ibrahimovic sull’infortunio: “Il programma stabilito resta uguale, ho avuto una piccola lesione ma il programma de… - aperegina61 : RT @Agenzia_Italia: 'Resta una forte disparità nell'avanzamento di carriere e nella retribuzione per le donne' - History61186776 : Senza più possibilità di scampo sul mare, a #Garibaldi non resta che una scelta, o vincere o morire - ADM_assdemxmi : RT @Agenzia_Italia: 'Resta una forte disparità nell'avanzamento di carriere e nella retribuzione per le donne' -