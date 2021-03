Querele temerarie, aggressioni, oligarchie: la libertà di stampa in Italia non se la passa bene (Di lunedì 8 marzo 2021) La libertà di stampa in Italia non se la passa bene C’è libertà di stampa in Italia? Sì, c’è. E sarebbe sciocco affermare il contrario. Questo però non basta a sostenere anche che la libertà di stampa in Italia sia totale e totalmente esercitabile. L’articolo 21 della Costituzione stabilisce che “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. E che “la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”. Anche grazie a questa tutela costituzionale in Italia ogni giorno vengono pubblicate inchieste giornalistiche che svelano abusi di potere, reti di corruzione e ruberie varie. E ... Leggi su tpi (Di lunedì 8 marzo 2021) Ladiinnon se laC’èdiin? Sì, c’è. E sarebbe sciocco affermare il contrario. Questo però non basta a sostenere anche che ladiinsia totale e totalmente esercitabile. L’articolo 21 della Costituzione stabilisce che “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. E che “lanon può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”. Anche grazie a questa tutela costituzionale inogni giorno vengono pubblicate inchieste giornalistiche che svelano abusi di potere, reti di corruzione e ruberie varie. E ...

