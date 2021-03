Pazzo Parma e l’emotività precoce: per la salvezza ora serve un miracolo! (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Parma non vince una partita da quasi un girone, dal 30 novembre contro il Genoa. La salvezza si fa sempre più complicata Il Parma è vivo ma il cammino per la risalita è iniziato troppo tardi? Nelle ultime settimane i ducali hanno ritrovato il gol ma non la vittoria. La salvezza si allontana. La squadra ducale ha dimostrato di crederci ma il problema è che le altre stanno correndo, più del Parma. Dopo lo 0-3 con il Bologna sembra esserci stata una svolta. Contro i rossoblù, la formazione di Roberto D’Aversa era apparsa con quasi due piedi in Serie B. Ora la reazione c’è stata. Manca la vittoria che potrebbe servire alla resurrezione ma il tempo stringe. Sempre di più. Dopo Bologna c’è stato il ko con il Verona, poi la doppia occasione sprecata con Udinese e Spezia (ducali rimontati due volte da 2-0 a ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Ilnon vince una partita da quasi un girone, dal 30 novembre contro il Genoa. Lasi fa sempre più complicata Ilè vivo ma il cammino per la risalita è iniziato troppo tardi? Nelle ultime settimane i ducali hanno ritrovato il gol ma non la vittoria. Lasi allontana. La squadra ducale ha dimostrato di crederci ma il problema è che le altre stanno correndo, più del. Dopo lo 0-3 con il Bologna sembra esserci stata una svolta. Contro i rossoblù, la formazione di Roberto D’Aversa era apparsa con quasi due piedi in Serie B. Ora la reazione c’è stata. Manca la vittoria che potrebbe servire alla resurrezione ma il tempo stringe. Sempre di più. Dopo Bologna c’è stato il ko con il Verona, poi la doppia occasione sprecata con Udinese e Spezia (ducali rimontati due volte da 2-0 a ...

