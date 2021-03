Nuove regole | oggi il vertice | ipotesi lockdown nei weekend

Advertising

Avvenire_Nei : Nuove regole sui metalli. La guerra si combatte anche così. - bizcommunityit : Laforge (La Française): “Sfdr, così aiutiamo i consulenti con le nuove regole” - FocusRisparmio #sgr - Mario48440912 : RT @MariaLu91149151: Corriere della Sera: Dpcm, lockdown locali e nuove regole: Draghi e il videomessaggio. - MariaLu91149151 : Corriere della Sera: Dpcm, lockdown locali e nuove regole: Draghi e il videomessaggio. - infoitinterno : Romagna in zona rossa: da oggi nuove regole per 2 milioni e 800mila cittadini -

Ultime Notizie dalla rete : Nuove regole

Corriere della Sera

... che Draghi ritiene "cruciale" , richiedono o menomisure di contenimento. Covid - 19 in ... visto che il virus non accenna a rallentare la corsa, sì impone la necessità di uniformare lee ...Entrano in vigore leclassificazioni in base alle fasce di rischio. In particolare, in rosso ci sono Campania, Basilicata e Molise. Lombardia e Piemonte arancione scuro per ordinanze regionali. La Sardegna rimane l'...massa. Il nuovo decreto, in vigore dal 6 marzo fino al 6 aprile, introduce, tra le altre novità, la chiusura di parrucchieri e barbieri in zona rossa. A Massa, a lanciare un grido di allarme per la su ...Il nuovo DPCM del governo Draghi potrebbe subire delle importanti modifiche già da venerdì prossimo, 12 marzo 2021, con misure più restrittive.