Nuoto | ripartono le World Series acque libere | Paltrinieri guida gli azzurri

Leggi su sportface

(Di lunedì 8 marzo 2021)le. Glisaranno attesi il 13 marzo a Doha per la prima delle sei tappe del circuito mondiale di long distance di. Nella capitale del Qatar, pressoKatara Beach, è in programma la 10 chilometri. Saranno 99 gli atleti impegnati (66 maschi e 33 femmine), insieme a 65 dirigenti di squadra, in rappresentanza di 27 nazioni. E’ previsto un percorso di 2 km (curve della spalla sinistra) da percorrere cinque volte. Gliconvocati sono Gregorio(Fiamme Oro/Cooper), Mario Sanzullo (Fiamme Oro/CC Napoli), Alessio Occhipinti (Fiamme Oro/CC Aniene), Arianna Bridi (CS Esercito/Trento), Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro/Nuotatori Pistoiesi) e Rachele Bruni ...