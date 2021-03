Napoli, bus Anm sprofonda in una voragine: paura per passeggeri e autista (Di lunedì 8 marzo 2021) Il manto stradale ha ceduto improvvisamente, tra il terrore dei passeggeri e dell’autista del bus Anm in servizio sulla linea 128 a Napoli. Un bus Anm, in servizio sulla linea 128, è sprofondato stamani in una voragine che si è aperta in via Aniello Falcone, a Napoli. Lo rende noto il sindacato Usb. “E’ successo Leggi su 2anews (Di lunedì 8 marzo 2021) Il manto stradale ha ceduto improvvisamente, tra il terrore deie dell’del bus Anm in servizio sulla linea 128 a. Un bus Anm, in servizio sulla linea 128, èto stamani in unache si è aperta in via Aniello Falcone, a. Lo rende noto il sindacato Usb. “E’ successo

