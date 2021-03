Meghan Markle a Oprah: «Ero pronta a togliermi la vita, ma a corte nessuno mi ha voluto aiutare» (Di lunedì 8 marzo 2021) I royal look del 2021 guarda le foto Meghan Markle non ha risparmiato colpi nel corso delle due ore di intervista concessa all’amica Oprah Winfrey e trasmesse ieri sera negl Usa. E come preannunciato, la famiglia reale non ne esce particolarmente bene. La duchessa di Sussex ha rivelato di aver sofferto a corte, tanto da aver avuto pensieri suicidi al quinto mese di gravidanza. Ma quando si è rivolta all’“istituzione”, come da lei chiamata nel corso dell’intero programma, le è stato risposto che se avesse chiesto aiuto avrebbe finito col danneggiare la ... Leggi su iodonna (Di lunedì 8 marzo 2021) I royal look del 2021 guarda le fotonon ha risparmiato colpi nel corso delle due ore di intervista concessa all’amicaWinfrey e trasmesse ieri sera negl Usa. E come preannunciato, la famiglia reale non ne esce particolarmente bene. La duchessa di Sussex ha rivelato di aver sofferto a, tanto da aver avuto pensieri suicidi al quinto mese di gravidanza. Ma quando si è rivolta all’“istituzione”, come da lei chiamata nel corso dell’intero programma, le è stato risposto che se avesse chiesto aiuto avrebbe finito col danneggiare la ...

Advertising

ilpost : «Non avevo più voglia di vivere», ha detto Meghan Markle - vogue_italia : 'Erano preoccupati per il colore della pelle di Archie'. La famiglia reale britannica e il razzismo: l'accusa più g… - Open_gol : In due ore di intervista, il duca e la duchessa del Sussex hanno rivelato a Oprah Winfrey tutti i segreti che si so… - noreerre : RT @MrEfis79: 1) Il colore della pelle del primogenito di Harry & Meghan preoccupò membri della famiglia reale 2) La coppia aspetta una bi… - mayfrayn67 : RT @colexisart: Betty ti prego manda a cagare meghan markle con un comunicato in caps lock -