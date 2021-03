Mara Venier incontenibile e senza rivali: applausi a scena aperta (Di lunedì 8 marzo 2021) Mara Venier formidabile come sempre grazie alla sua allegria e simpatia. Incontrollabili gli ascolti registrati con lo speciale da Sanremo Grande successo per lo speciale di “Domenica In” in diretta da Sanremo che ha visto sul palco la simpaticissima conduttrice Mara Venier. Un appuntamento annuale il suo che chiude la kermesse sanremese direttamente dal palco L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 8 marzo 2021)formidabile come sempre grazie alla sua allegria e simpatia. Incontrollabili gli ascolti registrati con lo speciale da Sanremo Grande successo per lo speciale di “Domenica In” in diretta da Sanremo che ha visto sul palco la simpaticissima conduttrice. Un appuntamento annuale il suo che chiude la kermesse sanremese direttamente dal palco L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

trash_italiano : Mara Venier che ritarda per via della messa. #DomenicaIn - Adnkronos : #Sanremo2021, @extraliscio furiosi con #MaraVenier: 'Invitati a #DomenicaIn e poi mandati via' - matteograndi : Mara Venier ha appena annunciato Rocco Casalino ospite a Domenica In. Gli ultrà del “non c’è niente di scandaloso”… - gg67gg : RT @MaxxGhe: FERMI TUTTI! Quando Mara Venier ha 'quasi' paragonato i Måneskin ai Rolling Stones mia madre ha sfasciato la televisione! ??????… - infoitcultura : Mara Venier adirata: “Non rompere le palle a noi” | Mai vista così -