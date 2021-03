Malala Yousafzai, premio Nobel per la pace, diventa partner editoriale di Apple tv (Di lunedì 8 marzo 2021) L’identità di Apple tv aggiunge a sé un tassello extra Hollywood: Malala Yousafzai. La pakistana vincitrice del premio Nobel per la pace 2014, la più giovane di sempre, è da oggi nuova partner editoriale del servizio servizio streaming di Cupertino. L’attivista per i diritti delle donne e dell’istruzione aveva già un rapporto di lungo corso con Apple – il suo arrivo le permetterà però di essere più incisiva. Con una programmazione originale che prevede film (drammatici e commedie), documentari e produzioni animate. Oltre a show per bambini e bambine che faranno leva sulla sua capacità di ispirare le persone di tutto il mondo. Non già da novizia dell’audiovisivo ma come capo della sua casa di produzione Extracurricular. A fianco di un ... Leggi su iodonna (Di lunedì 8 marzo 2021) L’identità ditv aggiunge a sé un tassello extra Hollywood:. La pakistana vincitrice delper la2014, la più giovane di sempre, è da oggi nuovadel servizio servizio streaming di Cupertino. L’attivista per i diritti delle donne e dell’istruzione aveva già un rapporto di lungo corso con– il suo arrivo le permetterà però di essere più incisiva. Con una programmazione originale che prevede film (drammatici e commedie), documentari e produzioni animate. Oltre a show per bambini e bambine che faranno leva sulla sua capacità di ispirare le persone di tutto il mondo. Non già da novizia dell’audiovisivo ma come capo della sua casa di produzione Extracurricular. A fianco di un ...

Advertising

CardRavasi : Nessuna lotta può concludersi vittoriosamente se le donne non vi partecipano a fianco degli uomini. Al mondo ci son… - Vittorino1806 : Oggi Apple ha annunciato che l'attivista e premio Nobel 'Malala Yousafzai' ha siglato un'accordo per la creazione d… - la_terribile : RT @CardRavasi: Nessuna lotta può concludersi vittoriosamente se le donne non vi partecipano a fianco degli uomini. Al mondo ci sono due po… - teobaratto90 : RT @CardRavasi: Nessuna lotta può concludersi vittoriosamente se le donne non vi partecipano a fianco degli uomini. Al mondo ci sono due po… - ViteAnto : RT @CardRavasi: Nessuna lotta può concludersi vittoriosamente se le donne non vi partecipano a fianco degli uomini. Al mondo ci sono due po… -