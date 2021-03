«L’ok alla nuova Champions entro due settimane» (Di lunedì 8 marzo 2021) Manca sempre meno all’accordo sulla riforma della UEFA Champions League, che secondo il presidente dell’ECA e della Juventus Andrea Agnelli dovrebbe essere siglato nel giro di due settimane. Agnelli ha parlato ai giornalisti al termine dell’assemblea generale dell’ECA. «Spero vivamente che tutto venga fatto nelle prossime due settimane, ci sono dettagli che devono essere discussi, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 8 marzo 2021) Manca sempre meno all’accordo sulla riforma della UEFALeague, che secondo il presidente dell’ECA e della Juventus Andrea Agnelli dovrebbe essere siglato nel giro di due. Agnelli ha parlato ai giornalisti al termine dell’assemblea generale dell’ECA. «Spero vivamente che tutto venga fatto nelle prossime due, ci sono dettagli che devono essere discussi, L'articolo

Advertising

Agenzia_Ansa : Il presidente Usa Biden è pronto imporre sanzioni alla Russia per il caso Navalny. Lo riportano fonti dell'amminis… - sportli26181512 : #Governance #Notizie «L’ok alla nuova Champions entro due settimane»: Manca sempre meno all’accordo sulla riforma d… - piece0fhope : ok pero’ Yoongi grazie per l’artista che sei. La mia canzone preferita alla fine l’hai prodotta tu e per questo non… - dakota_rain1986 : @Cobretti_80 Uguale (mi sono pure invecchiata di qualche mese, prima e unica volta nella vita, per rientrarci ma se… - AAmA42731344 : @Maximinelli @cribart @GiovaQuez Esatto, mio nonno classe 29' senza patologie, il medico ha dato ok senza problemi.… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ok alla Detrazione Irpef interessi mutuo: ok alla proroga causa Covid. Istruzioni Entrate LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi