LIVE Sinner-Barrere 7-6 (3) 6-7 (5) 7-5, ATP Marsiglia 2021 in DIRETTA: l’altoatesino la spunta dopo 3 ore di battaglia! (Di martedì 9 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Sinner-Barrere – Il tabellone E FINISCE QUI!!!!!!!!!!!!!!! CHE MATCH PAZZESCO!!!! L’azzurrino, sotto 4-5 nel 3° set, rimonta e vince con lo score di 7-6 (3) 6-7 7-5 giocando un ottimo 12° game. Un Sinner che ha giocato molto male, ma alla fine si è salvato concludendo la contesa al cospetto di un Barrere di LIVEllo. E’ arrivato il successo e ottavi di finale contro Gaston in questo torneo di Marsiglia. Salva due palle break incredibilmente Sinner e l’azzurrino torna avanti 6-5 nel 3° set e si garantisce il tie-break. Il francese Barrere andrà a servire ora per rimanere nel match. Brutto gioco di Barrere con brutti errori a rete e ... Leggi su oasport (Di martedì 9 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di– Il tabellone E FINISCE QUI!!!!!!!!!!!!!!! CHE MATCH PAZZESCO!!!! L’azzurrino, sotto 4-5 nel 3° set, rimonta e vince con lo score di 7-6 (3) 6-7 7-5 giocando un ottimo 12° game. Unche ha giocato molto male, ma alla fine si è salvato concludendo la contesa al cospetto di undillo. E’ arrivato il successo e ottavi di finale contro Gaston in questo torneo di. Salva due palle break incredibilmentee l’azzurrino torna avanti 6-5 nel 3° set e si garantisce il tie-break. Il franceseandrà a servire ora per rimanere nel match. Brutto gioco dicon brutti errori a rete e ...

