LIVE Sinner-Barrere 7-6 (3) 6-7 (5) 3-2, ATP Marsiglia 2021 in DIRETTA: l’azzurrino tiene a fatica il servizio nel 3° set (Di lunedì 8 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Sinner-Barrere – Il tabellone Soffre, ma conquista il gioco Sinner e 3-2 nel 3° set. Il francese in battuta. 40-30 servizio al corpo di Sinner e non riesce a rispondere Barrere. 30-30 Dritto ancora out di Sinner, che continua a sbagliare. 30-15 Stecca Barrere con il dritto in manovra. 15-15 Prima buona al centro di Sinner. 0-15 Continua a rimanere dietro Sinner e non verticalizzando alla fine perde il punto. Ancora il francese tiene la battuta in questo quarto game, Sinner non incide con la risposta e commetti errori davvero non da lui. 2-2 nel 3° set. Due ace consecutivi e 2-1 nel 3° set per ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di– Il tabellone Soffre, ma conquista il giocoe 3-2 nel 3° set. Il francese in battuta. 40-30al corpo die non riesce a rispondere. 30-30 Dritto ancora out di, che continua a sbagliare. 30-15 Steccacon il dritto in manovra. 15-15 Prima buona al centro di. 0-15 Continua a rimanere dietroe non verticalizzando alla fine perde il punto. Ancora il francesela battuta in questo quarto game,non incide con la risposta e commetti errori davvero non da lui. 2-2 nel 3° set. Due ace consecutivi e 2-1 nel 3° set per ...

