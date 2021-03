La Regina è “furiosa” per l’intervista di Harry e Meghan: Buckingham Palace prepara la “vendetta” (Di lunedì 8 marzo 2021) La reazione della Regina all’intervista di Harry e Meghan Dopo l’annuncio della scioccante intervista rilasciata dal principe Harry e Meghan Markle, la Regina è passata al contrattacco. Nel colloquio di due ore con la star della tv americana Oprah Winfrey, i duchi di Sussex hanno rilasciato dichiarazioni che fanno tremare la Famiglia Reale: dal pensiero del suicidio di Meghan al razzismo imperante a Buckingham Palace. Ma la Famiglia Reale non è rimasta a guardare: proprio qualche ora prima della messa in onda dell’intervista nel Regno Unito, infatti, i reali britannici proveranno a prendersi la scena giocando d’anticipo. La Regina Elisabetta II, il principe Carlo e William e Kate ... Leggi su tpi (Di lunedì 8 marzo 2021) La reazione dellaaldiDopo l’annuncio della scioccante intervista rilasciata dal principeMarkle, laè passata al contrattacco. Nel colloquio di due ore con la star della tv americana Oprah Winfrey, i duchi di Sussex hanno rilasciato dichiarazioni che fanno tremare la Famiglia Reale: dal pensiero del suicidio dial razzismo imperante a. Ma la Famiglia Reale non è rimasta a guardare: proprio qualche ora prima della messa in onda delnel Regno Unito, infatti, i reali britannici proveranno a prendersi la scena giocando d’anticipo. LaElisabetta II, il principe Carlo e William e Kate ...

