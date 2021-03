Intesa Sp | finanziamento da 37 mln a Grimaldi Euromed per acquisto nave ibrida

(Di lunedì 8 marzo 2021) Milano, 8 mar. (Adnkronos) -Sanpaolo ha concluso unper un ammontare di 37 milioni di euro a, società del gruppospecializzata nel trasporto merci rotabili in Europa e nelle Autostrade del Mare e nel trasporto passeggeri nel Mediterraneo con il brandLines. La linea di credito è stata dedicata all'dellaEco Livorno, nuovo ingresso nella flottae terza delle dodici navi ibride della innovativa classeGreen 5th Generation. La Eco Livorno, si spiega daSanpaolo, è in grado di dimezzare le emissioni di CO2 per unità trasportata, mentre quando è ferma in porto, permette di azzerare completamente le sue emissioni ...

