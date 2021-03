“È nato Tommaso”. Fiocco celeste a UeD: la ex tronista è mamma bis (Di lunedì 8 marzo 2021) Fiocco celeste! La grande famiglia di UeD si allarga con l’arrivo di Tommaso, il secondo figlio di una delle troniste più amate e seguite della storia del programma. Il piccolo è venuto al mondo nella mattina dell’8 marzo ed è stato il neo papà a dare il grande annuncio su Instagram. Per la giovane coppia si tratta del secondo figlio, dopo la nascita nel marzo 2019 di Riccardo. “Alle 8.35 di oggi 8 marzo 2021 – ha scritto papà Federico tra le Storie di Instagram – É nato quel gran figo di Tommaso Loschi. mamma Gio sta bene anche se un po’ intontita (ma solo poco più del solito). 3,980 kg per 55 cm di ragazzone”. L’annuncio della gravidanza, invece, era arrivato dai canali social di lei.



