Domenica In, Mara Venier sbotta in diretta: “Si dia una calmata”, che succede? (Di lunedì 8 marzo 2021) Nella giornata di ieri, 7 marzo, come di consueto, Mara Venier era in diretta con il suo appuntamento Domenicale dal teatro dell’Ariston. In seguito alla finale del Festival di Sanremo, la conduttrice ha dedicato una puntata speciale, come ogni anno, per i protagonisti della kermesse musicale. Eppure, la sua trasmissione ha tardato ad iniziare a … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 8 marzo 2021) Nella giornata di ieri, 7 marzo, come di consueto,era incon il suo appuntamentole dal teatro dell’Ariston. In seguito alla finale del Festival di Sanremo, la conduttrice ha dedicato una puntata speciale, come ogni anno, per i protagonisti della kermesse musicale. Eppure, la sua trasmissione ha tardato ad iniziare a … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Raiofficialnews : ??Oltre quattro ore di diretta, dalle 15.30 su @RaiUno: #DomenicaIn - Speciale #Sanremo2021. Dal Teatro Ariston co… - Adnkronos : #Sanremo2021, @extraliscio furiosi con #MaraVenier: 'Invitati a #DomenicaIn e poi mandati via' - Adnkronos : .@extraliscio, #MaraVenier: 'Nessuno mandato via da #DomenicaIn' - Jynial : ho appena recuperato lauro a domenica in e [a parte la sua dolcezza disarmante con mara e il suo essere al 100% un… - SLN_Magazine : Extraliscio, Mara Venier: “Nessuno mandato via da Domenica In” -