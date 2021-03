Devastante esplosione in Guinea Equatoriale. “Come una bomba”: almeno 20 morti e 600 feriti (Di lunedì 8 marzo 2021) Una serie di esplosioni hanno provocato danni per chilometri nella città di Bata. Il bilancio è impressionante: almeno 20 le vittime e più di 600 i feriti Le immagini che arrivano dalla Guinea Equatoriale fotografano un disastro di proporzioni enormi. Una Devastante esplosione avvenuta in un deposito di munizioni di grosso calibro avrebbe distrutto una L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 8 marzo 2021) Una serie di esplosioni hanno provocato danni per chilometri nella città di Bata. Il bilancio è impressionante:20 le vittime e più di 600 iLe immagini che arrivano dallafotografano un disastro di proporzioni enormi. Unaavvenuta in un deposito di munizioni di grosso calibro avrebbe distrutto una L'articolo NewNotizie.it.

ZenoMiglietti : @AcunzoNico Il tackle devastante con esplosione del genoano dice tutto... ????

Prossimo futuro n. 13 " 8 - 14 Marzo Mario Draghi?? A un anno dall'esplosione dell'emergenza sanitaria, le condizioni di vita e ... in cui una devastante trasformazione sta eliminando ampie aree prative vergini e distruggendo un paesaggio ...

Esplosione in Guinea Equatoriale, il bilancio si aggrava Tempo di lettura stimato: 2 minuti. Le autorità sanitarie della Guinea Equatoriale stanno cercando di affrontare l’emergenza in corso dovuta alla devastante esplosione che ha c ...

