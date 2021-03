Curva del contagio: il Cts chiede misure più aspre (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Comitato Tecnico Scientifico spinge per un rafforzamento delle restrizioni in vista dell’aumento della Curva di contagio previsto nei prossimi giorni La Curva dei contagi purtroppo, continua velocemente a salire. Per il quarto giorno consecutivo, infatti, i nuovi positivi nel nostro Paese superano la quota giornaliera dei 20 mila casi, segnalando dunque un preoccupante trend al rialzo: ieri il tasso di positività è balzato di nuovo sopra al 7%. Le preoccupazioni del Cts Il Comitato Tecnico Scientifico, in pressing ormai da diversi giorni, invoca misure più severe e automatiche, con il rosso immediato per le Regioni che superano i 250 casi ogni cento mila abitanti. Allo stato, si valuta una nuova stretta, non un lockdown, ma gli esperti esprimo grande preoccupazione per la diffusione delle varianti. Il ... Leggi su zon (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Comitato Tecnico Scientifico spinge per un rafforzamento delle restrizioni in vista dell’aumento delladiprevisto nei prossimi giorni Ladei contagi purtroppo, continua velocemente a salire. Per il quarto giorno consecutivo, infatti, i nuovi positivi nel nostro Paese superano la quota giornaliera dei 20 mila casi, segnalando dunque un preoccupante trend al rialzo: ieri il tasso di positività è balzato di nuovo sopra al 7%. Le preoccupazioni del Cts Il Comitato Tecnico Scientifico, in pressing ormai da diversi giorni, invocapiù severe e automatiche, con il rosso immediato per le Regioni che superano i 250 casi ogni cento mila abitanti. Allo stato, si valuta una nuova stretta, non un lockdown, ma gli esperti esprimo grande preoccupazione per la diffusione delle varianti. Il ...

Advertising

Thankilpin : @settecoppesette Guva stanotte ti ho sognato, stavi con due biglietti in mano, uno era del concerto dei pink Floyd,… - LucaSalvarani11 : RT @kahlan1986: ACI Automobile Club Italia : A Michele Alboreto intitoliamo una curva del circuito di Monza. - Firma la petizione! https://… - messveneto : Quasi duemila morti in più: l’impatto del Covid sui decessi in Friuli, comune per comune: Nel 2020 il numero dei mo… - AzzurraGrazian3 : @cris_cersei @RdiMilano @Genevievestufa A parte gli incomprensibili numeri del lotto che danno, gli indici e la cur… - Europeo91785337 : #governograghi doveva essere il governo del fare ma #governoConte aveva portato curva contagi a livello più basso d… -