Covid | domani riunione del Cts | ipotesi misure ancora più restrittive

(Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUnadel Comitato tecnico scientifico è in programmaper valutare eventuali nuovealla luce della diffusione dei contagi. La, secondo quanto si apprende, sarebbe stata sollecitata dal governo alla luce proprio del verbale degli esperti di venerdì nel quale gli scienziati hanno espresso “grande preoccupazione” per la diffusione delle varianti e ribadito la necessità di innalzare lea livello nazionale e locale. Tra leallo studio, chiusure generalizzate nei fine settimana, zone rosse più rigide e il criterio di 250 casi ogni 100mila abitanti per entrare automaticamente in zona rossa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Damattina speriamo che tutti non si riversino nei parchi e nelle piazze. Ci affidiamo al buon senso. Non fateci adottare altre misure stringenti". L'articolo, variante inglese a ...... ma abbiamo l'obbligo di pensare aihospital, qualora fosse necessario ridurre le attività ... riducendo per un 10% il magazzino' ha spiegato il governatore, aggiungendo che tra oggi eil ...Roma, 8 mar. (Adnkronos) - A quanto apprende l’Adnkronos da fonti ospedaliere, domani il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si vaccinerà all’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma. Il Capo ...Una riunione del Comitato tecnico scientifico è in programma domani per valutare eventuali nuove misure restrittive alla luce della diffusione dei contagi. La ...