Colazione di traverso per la regina Elisabetta con l’intervista di Harry e Meghan

(Di lunedì 8 marzo 2021) Tutti immaginavano che con l’attesa intervista dilaavrebbe avuto un bel po’ di bocconi amari da mandare giù. Ed è andata proprio così anche se la sovrana d’Inghilterra ha mantenuto anche in questo caso il suo stile.shock diMarkle ha rivelato anche di più del previsto ma lasembra avere ignorato tutto, ma solo in apparenza. Mentre i Sussex in tv facevano a pezzi la royal family lei non ha guardato niente, sembra si sia limitata a chiedere un report a. Gli assistenti di Palazzo avrebbero in pratica fatto un riassunto servito con la. Non pensate anche voi che lale sia andata di? ...

Advertising

fradaterlizzi : grazie Manuela, mi è andata di traverso la colazione stamane ?? - PAZZESCAMILANOT : @tipregotorna @zanzo_la A QUALCUNO È ANDATA DI TRAVERSO LA COLAZIONE OPSSSSS - Meri15247691 : @tpwkaIways Ossignor.. A qualcuno è andata la colazione di traverso ???? - mirianagrassi1 : RT @PatriziaTenda: #colazione con Cormac McCarthy: Il fuocherello guizzava nel vento e il nevischio sottile cadeva di traverso giù dal ciel… - 03Ginevra : RT @PatriziaTenda: #colazione con Cormac McCarthy: Il fuocherello guizzava nel vento e il nevischio sottile cadeva di traverso giù dal ciel… -

Ultime Notizie dalla rete : Colazione traverso

AGI - Agenzia Italia

Lecito immaginare che lale sia andata per: per lei, da sempre usa a lavare i (royal) panni sporchi in famiglia , l'intervista bomba con cui i Sussex hanno fatto a pezzi la ...Stamane per , quando farnel castello di Windsor, sar doverosamente ragguagliata. E c' da augurarsi che non le vada diil toast imburratto.Tutti immaginavano che con l’attesa intervista di Harry e Meghan la regina Elisabetta avrebbe avuto un bel po’ di bocconi amari da mandare giù. Ed è andata proprio così anche se la sovrana d’Inghilter ...The Queen avrebbe regalmente ignorato lo speciale con cui i Sussex hanno fatto a pezzi la royal family: invece di guardarlo, si sarebbe limitata a leggere il report che le hanno portato, assieme alla ...