Cava de’ Tirreni | riaprono i centri si supporto ai minori per la dad

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutode’(Sa) – Le attività riprendono con l’adozione di tutte le misure per prevenire e limitare il contagio da Covid-19. Si tratta deiche seguono iprivi di un ambiente familiare idoneo o in condizioni di disagio sociale. La partecipazione alle attività avviene in presenza con ildegli operatori soprattutto per la didattica a distanza e per l’assistenza pomeridiana ai compiti scolastici, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 16.00, con pranzo e merenda. Si tratta per la Società Cooperativa Sociale “Delfino” del Centro Polifunzionale Diurno “Il Paiolo Magico”, che ospiterà 11; e per la Società Cooperativa Sociale “Strada Facendo” del Centro Polifunzionale Diurno il “Faro”, che accoglierà 16 ...