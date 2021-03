Bye bye Russia e Cina. Ecco la Nato dei vaccini (Di lunedì 8 marzo 2021) A quasi due mesi dall’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, a distanza di un mese dalla ‘sfortunata’ visita di Josep Borrell a Mosca e a nemmeno tre settimane dal primo discorso del nuovo presidente statunitense ai partner europei, l’Europa ha scelto: sui vaccini non c’è Russia o Cina che tenga, la partnership è con gli Stati Uniti. Ne hanno parlato Ursula von der Leyen e Biden in un colloquio venerdì scorso, che ha preparato il terreno per la videoconferenza di oggi tra il commissario Thierry Breton, capo della task force europea che sta tentando di rimediare al caos della campagna vacCinale, e la sua controparte a Washington, Jeffrey Zients, coordiNatore della task force covid-19 alla Casa Bianca. Ma la Russia intanto sta scavalcando Bruxelles, puntando ad accordi bilaterali ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 marzo 2021) A quasi due mesi dall’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, a distanza di un mese dalla ‘sfortunata’ visita di Josep Borrell a Mosca e a nemmeno tre settimane dal primo discorso del nuovo presidente statunitense ai partner europei, l’Europa ha scelto: suinon c’èche tenga, la partnership è con gli Stati Uniti. Ne hanno parlato Ursula von der Leyen e Biden in un colloquio venerdì scorso, che ha preparato il terreno per la videoconferenza di oggi tra il commissario Thierry Breton, capo della task force europea che sta tentando di rimediare al caos della campagna vacle, e la sua controparte a Washington, Jeffrey Zients, coordire della task force covid-19 alla Casa Bianca. Ma laintanto sta scavalcando Bruxelles, puntando ad accordi bilaterali ...

