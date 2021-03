Advertising

Agenzia_Ansa : Benno Neumair ha confessato l'uccisione dei suoi genitori Laura Perselli e Peter Neumair. Lo comunica la procura di… - repubblica : Bolzano, Benno Neumair confessa di aver ucciso i suoi genitori: Laura Perselli e Peter Neumair erano scomparsi il 4… - repubblica : ?? Bolzano, Benno Neumair ha confessato l'omicidio dei suoi genitori. La procura ha rivelato il contenuto degli inte… - MutiLeonilde : RT @debora_ergas: Giallo di #Bolzano #Benno Neumair, nel corso dell'interrogatorio con i magistrati, ha ammesso le sue responsabilità sulla… - webmagazine24 : Benno Neumair ha confessato l'#Omicidio dei genitori -

Ultime Notizie dalla rete : Benno Neumair

DALLA NOSTRA INVIATA A BOLZANOè crollato dopo il ritrovamento del corpo della madre , Laura Perselli . Un fatto che ha avuto in lui "l'effetto di una dissoluzione, di schianto, di tutte le difese di negazione e di ...BOLZANO -ha confessato di aver ucciso i suoi genitori Laura Perselli e Peter. Ha ammesso i fatti un mese fa, subito dopo il ritrovamento del cadavere di sua madre che ha causato "un forte ...È stato il ritrovamento del corpo della madre, il 6 febbraio scorso, a far cadere ogni resistenza difensiva in Benno Neumair, il trentenne di Bolzano accusato di aver strangolato i genitori e di avern ...C'è la soluzione del giallo di Bolzano. Benno Neumair, già in carcere come unico indagato, ha confessato di aver ucciso i genitori. Solo il corpo della madre è stato ritrovato nell'Adige ...