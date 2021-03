Amadeus e Sanremo, ci sarà il Ter? Giovanna dice no: “Più avanti” (Di lunedì 8 marzo 2021) Giovanna Civitillo a Detto Fatto ha parlato della possibilità che suo marito torni sui suoi passi e accetti di fare la Terza edizione: non l'anno prossimo, poi chissà L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 8 marzo 2021)Civitillo a Detto Fatto ha parlato della possibilità che suo marito torni sui suoi passi e accetti di fare laza edizione: non l'anno prossimo, poi chissà L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

trash_italiano : In arrivo Sanremo Estate, Amadeus conferma: 'vogliamo farlo a luglio' #Sanremo2021 - IlContiAndrea : #Amadeus 'L'evento estivo è una promessa che mi sono sentito do fare a nome di tutta la Rai. Vogliamo tornare qui a… - stanzaselvaggia : Dieci ai Maneskin, zero all’appello inelegante della Ferragni, sei ad Amadeus. Le mie pagelle della finale di… - RB10Team : RT @Corriere: Amadeus e Fiorello: l’abbraccio liberatorio che dice tutto - _veronicazanchi : @toowildinthe7Os Menomale che Amadeus questa estate vuole fare un festival/festa di sanremo perché sinceramente mi manca già tuttoooo -