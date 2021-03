Alessandro | Magic vincitore di giornata | ' Ma ora ridatemi la Fantachampions'

Advertising

MagicGazzetta : #Fantacalcio #AlessandroSambuchi #Magic vincitore di giornata: 'Ma ora ridatemi la Fantachampions...' -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Magic

La Gazzetta dello Sport

Il premio dellaZalando Cup della scorsa settimana è finita a Bocca di Magra, in provincia di La Spezia. 'Ma io sono di Sarzana - spiegaSambuchi, il vincitore - ho 48 anni e tifo Fiorentina: ...Non solo: fa parte di un collettivo di autori chiamato Tattroli che ha scritto il brano di Noemi Glicine: 'è un amico, ci sentiamo spesso, e mi ha dato un mare di consigli per il mio nuovo ...Dopo la vittoria con “Soldi” presenta il nuovo singolo, ma è anche tra gli autori di Fedez-Michielin, Noemi e tanti altri ...Un supporto più che prezioso. L’Oleggio Magic Basket desidera ringraziare sentitamente Matteo Airaghi per l’apporto dato ...