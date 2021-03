ALBERTO MATANO | Emma d’Aquino è la sua fidanzata?

(Di lunedì 8 marzo 2021)edsono fidanzati? La domanda corre sul web da diverso tempo, soprattutto da quando il sito Dagospia ha lanciato un’indiscrezione in merito. A contribuire al gossip ci pensano anche le frequenti foto assieme che entrambi pubblicano sui rispettivi profili Instagram. C’è quindi del tenero? A chiarire la cosa ci ha pensato la giornalista stessa, co-conduttrice di Sanremo accanto ad Amadeus nel 2020, in occasione di un’intervista a Un Giorno da Pecora.edstanno assieme?ednon sono una coppia. A chiarire la situazione ci ha pensato la giornalista che, intervistata dal programma di Radio Rai 2 Un Giorno ...

Alberto Matano ed Emma d'Aquino sono fidanzati? La domanda corre sul web da diverso tempo, soprattutto da quando il sito Dagospia ha lanciato ...
Alberto Matano è un celebre giornalista e conduttore, attualmente alla guida de La Vita in Diretta. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua vita ...