8 marzo | Sardine | “Non è una festa | è lotto marzo”

(Di lunedì 8 marzo 2021) 8, lemettono in chiaro: “Questa non è una. È. Non vogliamo gli auguri, Vogliamo una rivoluzione! Oggi non è una giornata di, è l’ennesima giornata di lotta.tutti i giorni”. “È stato un anno difficile – si legge in un comunicato di 6000– La pandemia ha inciso sulle vite di ognuna di noi. Ha messo in discussione risultati che credevamo ormai scontati, soprattutto nel lavoro, nella salute e nell’istruzione. Ovvero, in quegli Ambiti fondamentali per i percorsi di empowerment di donne e bambine. Così, ‘Restiamo a casa’ si è rivelato più che uno slogan, una trappola”. “Le operatrici e le volontarie dei centri antiviolenza si sono ritrovate a dover fronteggiare ...

Secondo lei i ragazzi del movimento dellepartiti da Bologna (una delle città in cui gli ospedali sono in grande affanno a causa del numero di pazienti Covid) per protestare sotto la sede del ...... indecisa se arrivare all'Assemblea nazionale di metàcon il solito accordo correntizio per ...assistevano ipnotizzati all'ennesima umiliazione inflitta loro dal manipolo delle redivivedi ...Roma, 6 marzo 2021. Nicola Zingaretti si è dimesso da segretario del Partito democratico nemmeno 24 ore prima. È mezzogiorno, in via del Nazareno davanti alla sede nazionale del Pd si presentano alcun ...Che sia arrivato il momento per le sardine, nate come movimento non politico, di entrare a far parte delle istituzioni? Circa venti persone si sono presentati per manifestare sotto la sede del Partito ...