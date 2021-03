Speranza: "La curva adesso sta crescendo. Italiani vaccinati entro l'estate" (Di domenica 7 marzo 2021) Valentina Dardari Il ministro della Salute teme l’impatto delle varianti sulla curva. L’andamento verrà valutato di giorno in giorno Roberto Speranza, intervenuto alla trasmissione in onda su Raitre condotta da Lucia Annunziata In mezz’ora in più, ha ammesso di prevedere una crescita della curva epidemiologica e la possibilità di vedere presto altre regioni diventare rosse e quindi con misure maggiormente restrittive rispetto a quelle attualmente in vigore. curva in crescita e altre regioni in rosso "Quello che mi aspetto è che l'impatto della variante possa far crescere la curva, quindi mi aspetto che altre regioni vadano verso il rosso con ordinanze di natura restrittiva. Le misure dobbiamo adeguarle all'andamento della curva epidemiologica e valuteremo di giorno in ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 7 marzo 2021) Valentina Dardari Il ministro della Salute teme l’impatto delle varianti sulla. L’andamento verrà valutato di giorno in giorno Roberto, intervenuto alla trasmissione in onda su Raitre condotta da Lucia Annunziata In mezz’ora in più, ha ammesso di prevedere una crescita dellaepidemiologica e la possibilità di vedere presto altre regioni diventare rosse e quindi con misure maggiormente restrittive rispetto a quelle attualmente in vigore.in crescita e altre regioni in rosso "Quello che mi aspetto è che l'impatto della variante possa far crescere la, quindi mi aspetto che altre regioni vadano verso il rosso con ordinanze di natura restrittiva. Le misure dobbiamo adeguarle all'andamento dellaepidemiologica e valuteremo di giorno in ...

