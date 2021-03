Spaghetti al limone e gamberi rossi | la ricetta insolita e raffinata

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 7 marzo 2021) I primi di pesce sono tra le ricette più di classe che ci siano. Non di rado sono preparazioni abbastanza complesse e che non si prestano a venire incontro alle capacità dei cuochi alle prime armi. È anche il caso di questiai: dunque siete avvertiti. Si tratta di un piatto dalla tecnica non banale che mette insieme due culture gastronomiche, la nostra e quella giapponese. Tra l’altro almeno uno degli ingredienti – la bottarga – non è proprio comunissimo, ma si dice che una volta nella vita si debba provare tutto: perché non anche unada cuoco stellato? Male che vada, avrete comunque imparato qualcosa, il che non è mai inutile. Ma veniamo alla. Gli ingredienti Questi gli ingredienti (per due persone): per la tartare di: otto ...