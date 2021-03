Sanremo 2021, Maneskin battono tutti: la classifica finale, i premi e l’amaro addio (Di domenica 7 marzo 2021) Sanremo 2021 si è concluso con una finale ricca di colpi di scena, tra questi il trionfo del rock con i Maneskin, che hanno conquistato il primo podio. Medaglia d’argento invece al duo dato per favorito da giorni per la vittoria del Festival, Francesca Michielin & Fedez, e medaglia di bronzo per Ermal Meta, che in classifica generale era primo prima della puntata finale dell’evento ligure. Dopo il discusso caso Irama, il quale aveva rischiato l’esclusione dal Festival per via della positività al Coronavirus riscontrata in due collaboratori, alla finale sanremese è emerso emerso l’addio dei mattatori Amadeus e Fiorello all’evento, che a sorpresa hanno lasciato il testimone della conduzione per la kermesse musicale. La finale di ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 7 marzo 2021)si è concluso con unaricca di colpi di scena, tra questi il trionfo del rock con i, che hanno conquistato il primo podio. Medaglia d’argento invece al duo dato per favorito da giorni per la vittoria del Festival, Francesca Michielin & Fedez, e medaglia di bronzo per Ermal Meta, che ingenerale era primo prima della puntatadell’evento ligure. Dopo il discusso caso Irama, il quale aveva rischiato l’esclusione dal Festival per via della positività al Coronavirus riscontrata in due collaboratori, allasanremese è emerso emerso l’dei mattatori Amadeus e Fiorello all’evento, che a sorpresa hanno lasciato il testimone della conduzione per la kermesse musicale. Ladi ...

Advertising

RaiRadio2 : «Stasera ero meno agitato del solito, era come fosse la quarta canzone di un mio concerto.» ?? @MetaErmal nel backs… - trash_italiano : #Sanremo2021, da stasera i fiori verranno dati anche agli uomini - MetaErmal : Grazie che onore!! - MaurizioTorchi2 : RT @SecolodItalia1: A Sanremo non basta il bacio gay di Achille Lauro. Ascolti in picchiata anche nella serata dei big - ssorridimjale : RT @flovjer: io Ama e Fiore voglio ricordarli cosi: canticchiando la canzone vincitrice di sanremo 2021 #sanremo2021 -