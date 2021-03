Rosalinda Cannavò | sconvolgente confessione | che dolore per i fan

Advertising

MediasetPlay : Sì, sarà una puntata di #Verissimo a tutto #GFVIP! - MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP è finalmente rinata: sabato a #Verissimo non perdete l’intenso racconto di Rosalinda Cannavò ? - EireenViolet : RT @EireenViolet: DAY:'abbiamo 2 approcci diversi con le persone!Non sono lesbica,ho fatto le mie esperienze,so cosa mi piace!Nei primi 2me… - spiazzata : Rosalinda Cannavó racconta della difficoltà avuta nell’ammettere di aver ricevuto una violenza all’età di 12 anni.… - angelmel80 : @MasterAb88 QUEEN ROSALINDA CANNAVO LINTERVISTA PIU COMOVENTE DI SICURO E PIÙ VISTA ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò

In una recente intervista rilasciata al settimanale Chi, Andrea Zenga ha voluto raccontare il suo sentimento pere il primo incontro con il padre dopo l'uscita dal GF Vip. 'Non mi faccio condizionare da quello che c'è stato prima', ha spiegato Andrea Zenga. 'Credo che ne abbia passate tante e ...Ci sarà stato un veto sulla sua partecipazione ? Ah, saperlo? In studio a Non è la d'Urso ci saranno nel talk sul GF Vip: Antonella Elia, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli e. Poi ...