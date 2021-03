Pioli ne perde altri due: il Milan non trova più pace (Di domenica 7 marzo 2021) Il Milan alle prese con gli infortuni: dopo Rebic, altri due calciatori devono fare i conti con problemi fisici Pioli fa la conta e spera: a poche ore da Verona-Milan, il tecnico rossonero fa i conti con un’emergenza senza precedenti. Sono in sei i calciatori che saranno fuori per infortunio ed un settimo si è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 7 marzo 2021) Ilalle prese con gli infortuni: dopo Rebic,due calciatori devono fare i conti con problemi fisicifa la conta e spera: a poche ore da Verona-, il tecnico rossonero fa i conti con un’emergenza senza precedenti. Sono in sei i calciatori che saranno fuori per infortunio ed un settimo si è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

infoitsport : Allarme infortuni per il Milan, Tuttosport: 'Pioli perde pure Rebic' - Paroladeltifoso : Tegola Milan: Pioli perde un altro big per Verona - Mazayofficial : Mi ha scritto Pioli se c'è qualcuno che può giocare oggi alle 15:00 siamo dispari. Io vado lì per 14:30 a dopo. Chi… - infoitsport : Verona-Milan, la probabile formazione: Pioli perde altre due pedine | News - zazoomblog : Verona-Milan la probabile formazione: Pioli perde altre due pedine News - #Verona-Milan #probabile #formazione: -