"Non rompete le p***". Il raptus di Mara Venier: non toccatele Achille Lauro, volano parole grosse a Sanremo (Di domenica 7 marzo 2021) Non toccate Achille Lauro alla “zia” Mara. Stiamo parlando ovviamente di Mara Venier, che non ci è andata per il sottile nel rispondere ad un cosiddetto hater del cantante chiamato da Amadeus per una serie di “quadri” esposti durante le cinque serate del Festival di Sanremo 2021. La conduttrice di Domenica In, che sarà in onda proprio dalla città dei fiori per una degna conclusione della kermesse canora, ha risposto per le rime al seguente commento: “Queste sono cantanti, tutti elogiate quel buffone di Achille Lauro”. parole che non sono state affatto gradite dalla Venier, che ha replicato così su Instagram: “Guarda Sanremo e non rompere le p*** a noi, grazie”. D'altronde è ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) Non toccatealla “zia”. Stiamo parlando ovviamente di, che non ci è andata per il sottile nel rispondere ad un cosiddetto hater del cantante chiamato da Amadeus per una serie di “quadri” esposti durante le cinque serate del Festival di2021. La conduttrice di Domenica In, che sarà in onda proprio dalla città dei fiori per una degna conclusione della kermesse canora, ha risposto per le rime al seguente commento: “Queste sono cantanti, tutti elogiate quel buffone di”.che non sono state affatto gradite dalla, che ha replicato così su Instagram: “Guardae non rompere lea noi, grazie”. D'altronde è ...

Advertising

StellaMc82 : Marò, premesso che sono una boomer e che volevo vincesse Musica leggerissima, ma questi rompicazzo che stanno scass… - skyroad79 : @Codacons abbiamo chiesto di controllare il televoto del gfvip per mesi, perché c'erano delle palesi violazioni del… - Alessia061 : RT @downeyjessevans: - un odio immenso. E questo mi fa schifo. Dovete darvi una calmata, pesare le parole e magari anche evitare di scriver… - naiemzzu : RT @finalparadigm_: Non vi sopporto più, siete pesanti. Noi fan di Ermal siamo felici uguale e gioiamo per i Maneskin senza rosicare, voi o… - downeyjessevans : - un odio immenso. E questo mi fa schifo. Dovete darvi una calmata, pesare le parole e magari anche evitare di scri… -

Ultime Notizie dalla rete : Non rompete Sanremo 2021, la Rai fa pubblicità pure ai competitor Che cosa non si fa per avere un po' di pubblicità. La Rai ha da sempre nel Festival di Sanremo il suo ... Nel rompete le righe deciso da RaiPubblicità fa un po' riflettere la decisione di mandare in onda ...

Ibra in moto spacca i milanisti: polemica sul web E Biagio ricorda che Zlatan non è un giocatore come gli altri: "Ma non rompete le scatole, Ibra può fare ciò che vuole". SPORTEVAI - 05 - 03 - 2021 12:12

Sanremo 2021, Mara Venier brutale su Achille Lauro: "Non rompete le p***", volano parole grosse Liberoquotidiano.it Bagnaia: “Mi sono steso e ho rotto la carena nuova” Francesco Bagnaia debutta in sella alla Ducati ufficiale nei test di Losail ed esordisce con una caduta mentre provava la nuova carena. Nonostante il 13esimo crono nella classifica dei tempi, Pecco no ...

Sanremo, Bugo contro i giornalisti: 'Basta, avete rotto! Dove sono? Sempre qui, ma lontano dagli opportunisti' Bugo è qui, io sono qui, non sono mai andato via. Lo dico perché è da un anno che leggo qualsiasi cosa su di me che nulla c’entra con la musica e non ho mai replicato. Bugo è qui' Sono qui al Festival ...

Che cosasi fa per avere un po' di pubblicità. La Rai ha da sempre nel Festival di Sanremo il suo ... Nelle righe deciso da RaiPubblicità fa un po' riflettere la decisione di mandare in onda ...E Biagio ricorda che Zlatanè un giocatore come gli altri: "Male scatole, Ibra può fare ciò che vuole". SPORTEVAI - 05 - 03 - 2021 12:12Francesco Bagnaia debutta in sella alla Ducati ufficiale nei test di Losail ed esordisce con una caduta mentre provava la nuova carena. Nonostante il 13esimo crono nella classifica dei tempi, Pecco no ...Bugo è qui, io sono qui, non sono mai andato via. Lo dico perché è da un anno che leggo qualsiasi cosa su di me che nulla c’entra con la musica e non ho mai replicato. Bugo è qui' Sono qui al Festival ...