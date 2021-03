“Non rompere le p***e” Mara Venier non se l’è tenuta dentro ed esplode in diretta Cos’è successo

Leggi su viaggiarealverde

(Di domenica 7 marzo 2021) Il Festival di Sanremo si è appena concluso ma siamo sicuri che le polemiche, come da prassi, incalzeranno per le prossime settimane, finché tutto cadrà nel dimenticatoio. Il messaggio di Achille Lauro Tra queste, la partecipazione di Achille Lauro, non in gara, che ha regalato momenti di grande spettacolo e teatralità con i suoi travestimenti spesso ritenuti anche “blasfemi”, ma che avevano un senso, quello di ricordare che ognuno è libero di essere se stesso. Ma come dicevamo non a tutti sono piaciute le sue esibizioni, alcune certo un po’ sopra le righe, ma utili anche a sdoganare alcuni pregiudizi sul mondo gay duri a morire, come il bacio di Achille, vestito da sposa, ad un uomo, così, su RaiUno, la rete delle famiglie. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai) La risposta di ...