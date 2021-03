Moviola Juve - Lazio | Massa è un disastro!

(Di domenica 7 marzo 2021) ROMA - Non sufficiente la direzione di(domanda: perché dopo l'opaca partita di mercoledì a San Siro sfidare la sorte per una partita come questa? Masochismo?). E se sull'episodio del braccio di ...

ROMA - Non sufficiente la direzione di Massa (domanda: perché dopo l'opaca partita di mercoledì a San Siro sfidare la sorte per una partita come questa? Masochismo?). E se sull'episodio del braccio di ...Lanon reagisce, la Lazio continua a creare ma senza trovare il raddoppio. Al 24', l episodio dache accende gli animi della panchina di Pirlo: Acerbi va in contrasto su Chiesa e il ...Ci va giù pesante Tuttosport, che titola così in prima pagina: 'Arbitro incapace' 24’ del primo tempo, Chiesa si involta in aera biancoceleste, Acerbi interviene in scivolata facendo schizzare il pall ...Massa è a poca distanza e valuta probabilmente il tocco fortuito e frutto di un rimpallo, così la sua decisione è quella di lasciar correre non concedendo il rigore. Juve-Lazio, moviola Gazzetta: 'Hoe ...