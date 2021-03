Milano, un 13enne è caduto a terra mentre si trovava in strada: coma etilico (Di domenica 7 marzo 2021) Un 13enne ha bevuto un’eccessiva quantità di alcolici ed è finito in coma etilico: si trova ricoverato in codice rosso in ospedale (Pixabay.com)Un ragazzino si trova ricoverato in serie condizioni in ospedale. L’adolescente è finito in coma etilico, a seguito dell’ingestione di un’eccessiva quantità di bevande alcoliche. Il giovanissimo è stato portato al nosocomio in codice rosso. Il fatto è avvenuto alle ore 18.30 circa a Senago, in provincia di Milano. Stando a quel che è trapelato dagli operatori del 118, il 13enne è caduto a terra mentre si trovava in strada e avrebbe perso conoscenza. A lanciare l’allarme, chiamando i soccorsi, sarebbero stati i ... Leggi su formatonews (Di domenica 7 marzo 2021) Unha bevuto un’eccessiva quantità di alcolici ed è finito in: si trova ricoverato in codice rosso in ospedale (Pixabay.com)Un ragazzino si trova ricoverato in serie condizioni in ospedale. L’adolescente è finito in, a seguito dell’ingestione di un’eccessiva quantità di bevande alcoliche. Il giovanissimo è stato portato al nosocomio in codice rosso. Il fatto è avvenuto alle ore 18.30 circa a Senago, in provincia di. Stando a quel che è trapelato dagli operatori del 118, ilsiine avrebbe perso conoscenza. A lanciare l’allarme, chiamando i soccorsi, sarebbero stati i ...

Yogaolic : #Milano Ragazzino 13enne in coma etilico per i troppi alcolici: gravissimo - Yogaolic : #Milano Ragazzina 13enne gravissima: cade da lucernario in fabbrica abbandonata - IndritSelimi : La Mafia del 2021 che tanto preoccupa le forze dell'ordine...gli studenti del politecnico!! Ma io mi chiedo se foss… - mapivi63 : RT @SkyTG24: Vaprio d'Adda, 13enne cade da lucernario in fabbrica dismessa: è grave - SkyTG24 : Vaprio d'Adda, 13enne cade da lucernario in fabbrica dismessa: è grave -