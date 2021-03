Mancini: “Non una bella partita, ma era importante vincere. Per la Champions serve qualcosa in più” (Di domenica 7 marzo 2021) Gianluca Mancini, difensore della Roma e autore del gol vittoria dei giallorossi, così ai microfoni di DAZN ha analizzato il successo con il Genoa: “L’importante è aver vinto, non abbiamo fatto una bella partita. Abbiamo anche rischiato alla fine, sono partite difficile ma l’importante sono stati i tre punti. A Cristante vanno fatti solo i complimenti, abbiamo giocato bene noi difensori. Sicuramente ci manca uno step in più per battere le grandi, anche queste partite sono complicate ed ogni domenica proviamo a vincere e bisogna migliorare perché serve qualcosa in più per arrivare in Champions”. Foto: Roma Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 7 marzo 2021) Gianluca, difensore della Roma e autore del gol vittoria dei giallorossi, così ai microfoni di DAZN ha analizzato il successo con il Genoa: “L’è aver vinto, non abbiamo fatto una. Abbiamo anche rischiato alla fine, sono partite difficile ma l’sono stati i tre punti. A Cristante vanno fatti solo i complimenti, abbiamo giocato bene noi difensori. Sicuramente ci manca uno step in più per battere le grandi, anche queste partite sono complicate ed ogni domenica proviamo ae bisogna migliorare perchéin più per arrivare in”. Foto: Roma Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

LegaSalvini : ?? PIETRO MANCINI NON LE MANDA A DIRE - Nano_Sanz93 : RT @GenoaCFC: ? RISULTATO FINALE: #RomaGenoa 1??-0?? Non cambia il risultato, decide la gara il gol nel primo tempo di Mancini. https://t.… - twFlavio51 : @RadioRadioWeb Mancini non pare essere dello stesso parere e io credo di più a Mancini, specie dopo quello che ho v… - rog3rismo : Fantastici certi utenti del Roma Twitter che invece di unire: - Fonseca out vs chi non lo dice - Mancini vs Pellegr… - proietta : RT @Romanista24: #UOMOPARTITAROMANISTA24 Non me ne vogliano le prove Maiuscole di Mancini, Pellegrini, Cristante e Diawara ma oggi giù il c… -