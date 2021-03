LIVE Sci alpino, SuperG Saalbach in DIRETTA: occasione per Christof Innerhofer (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La startlist del SuperG di Saalbach Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG di Saalbach, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2020-2021. Tutti contro Vincent Kriechmayr, con l’austriaco che ha il primo match point per conquistare la coppa di specialità. Kriechmayr è infatti il grande favorito per la gara odierna e va a caccia della doppietta dopo il successo nella discesa libera di ieri. L’austriaco è in grandissima forma dopo il doppio oro ai Mondiali e si presenta con un vantaggio di oltre 100 punti sul connazionale Matthias Mayer. In casa Italia fari ovviamente puntati su Dominik Paris e Christof Innerhofer. Per entrambi può ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa startlist deldiBuongiorno e benvenuti alladeldi, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci2020-2021. Tutti contro Vincent Kriechmayr, con l’austriaco che ha il primo match point per conquistare la coppa di specialità. Kriechmayr è infatti il grande favorito per la gara odierna e va a caccia della doppietta dopo il successo nella discesa libera di ieri. L’austriaco è in grandissima forma dopo il doppio oro ai Mondiali e si presenta con un vantaggio di oltre 100 punti sul connazionale Matthias Mayer. In casa Italia fari ovviamente puntati su Dominik Paris e. Per entrambi può ...

