LIVE MotoGP, Test Losail day-2 in DIRETTA: Zarco svetta in classifica. Petrucci unico italiano in pista (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma dei Test Losail MotoGP (7 marzo) – La presentazione della seconda giornata – Cronaca primo giorno VALENTINO ROSSI: “SONO GASATO, IL PASSO E’ BUONO” 13.53 Immagini da Losail: Day two. #QatarTest pic.twitter.com/83vP1OzGEo — Repsol Honda Team (@HRC MotoGP) March 7, 2021 13.50 Maverick Vinales torna ai box. Lo spagnolo ha completato 3 giri, ma non ha ancora registrato un passaggio sulla linea del traguardo. 13.48 Ottima prestazione di Pol Espargarò (Honda) che si porta a tre millesimi da Johann Zarco (Ducati), leader della graduatoria. 13.47 L’iberico Maverick Vinales torna in scena. Attendiamo il francese Fabio Quartararo ed i due alfieri di Petronas: Valentino Rossi e Franco ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma dei(7 marzo) – La presentazione della seconda giornata – Cronaca primo giorno VALENTINO ROSSI: “SONO GASATO, IL PASSO E’ BUONO” 13.53 Immagini da: Day two. #Qatarpic.twitter.com/83vP1OzGEo — Repsol Honda Team (@HRC) March 7, 2021 13.50 Maverick Vinales torna ai box. Lo spagnolo ha completato 3 giri, ma non ha ancora registrato un passaggio sulla linea del traguardo. 13.48 Ottima prestazione di Pol Espargarò (Honda) che si porta a tre millesimi da Johann(Ducati), leader della graduatoria. 13.47 L’iberico Maverick Vinales torna in scena. Attendiamo il francese Fabio Quartararo ed i due alfieri di Petronas: Valentino Rossi e Franco ...

AngyFra89 : #MotoGP ?? Zarco, Mir e Binder già in pista. In testa il Francese, i tempi sono ancora alti. 1'55'910 per lui. Ades… - kunchanyamaha : RT @gponedotcom: LIVE - La diretta del terzo giorno di test in Qatar minuto per minuto: Tutti gli aggiornamenti, le notizie, le foto e i te… - AngyFra89 : TEMPI ALLE 13 – Dopo 1 ora di Test, soltanto Petrucci tra i Piloti ufficiali si è buttato in pista per “assaporare'… - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Losail day-2 in DIRETTA: Danilo Petrucci è il primo italiano a scendere in pista. Pedrosa guida il… - il_ring : RT @AngyFra89: #MotoGP | Tanti i miglioramenti rispetto al 2020, @alexmarquez73 oltre 1' ?? in @ApriliaOfficial notevoli passi avanti di @A… -