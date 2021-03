LIVE MotoGP, Test Losail day-2 in DIRETTA: Bradl comanda, Morbidelli 4°. Valentino Rossi 14° fa prove comparative (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.32: Da segnalare scivolate senza conseguenze per Martín e Alex Marquez, per entrambi si tratta della secondo caduta. Il vento disturba ancora i piloti, come riferisce Sky Sport. 15.30: Si nascondono al momento le due Suzuki: lo spagnolo Alex Rins è 11° a 0?980 dalla vetta, mentre il campione del mondo Joan Mir è solo 16° a 1?413. Ovviamente, dipende dal lavoro che si sta facendo. 15.27: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 6 S. Bradl 1:54.658 2 41 A. ESPARGARO +0.036 3 12 M. VIÑALES +0.187 4 21 F. Morbidelli +0.468 5 5 J. ZARCO +0.529 6 88 M. OLIVEIRA +0.616 7 20 F. QUARTARARO +0.654 8 44 P. ESPARGARO +0.885 9 63 F. BAGNAIA +0.902 10 43 J. ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.32: Da segnalare scivolate senza conseguenze per Martín e Alex Marquez, per entrambi si tratta della secondo caduta. Il vento disturba ancora i piloti, come riferisce Sky Sport. 15.30: Si nascondono al momento le due Suzuki: lo spagnolo Alex Rins è 11° a 0?980 dalla vetta, mentre il campione del mondo Joan Mir è solo 16° a 1?413. Ovviamente, dipende dal lavoro che si sta facendo. 15.27: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 6 S.1:54.658 2 41 A. ESPARGARO +0.036 3 12 M. VIÑALES +0.187 4 21 F.+0.468 5 5 J. ZARCO +0.529 6 88 M. OIRA +0.616 7 20 F. QUARTARARO +0.654 8 44 P. ESPARGARO +0.885 9 63 F. BAGNAIA +0.902 10 43 J. ...

