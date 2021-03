La Sardegna mette a punto la macchina  per i test rapidi nei porti e negli aeroporti

(Di domenica 7 marzo 2021) AGI - La Regione, con la protezione civile e l'assessorato alla Sanità, stando ala 'macchina' per i controlli neie aeroin vista dell'obbligatorietà deiper chi arriva nell'isola. Si parte lunedì prossimo. Circa 200 le persone coinvolte che si alterneranno nelle postazioni che si stanno allestendoscali. Di queste un centinaio sono della protezione civile regionale, una cinquantina dell'Ats e gli altri delle squadre di monitoraggio delle tensostrutture che vengono allestite nei. Il trafficoaerosi prevede limitato In ciascuno degli aerodi Cagliari, Olbia e Alghero vi sarà una struttura di accoglienza che potrà prevedere dalle due ...

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna mette

Circa duecento persone impegnate tra medici, infermieri e personale della protezione civile regionale. Sono previste postazioni negli scali dove saranno accolti i passeggeri in arrivo nell'isola ...? VIDEO ?Nel fine settimana porti e aeroporti di Sardegna si organizzano per rendere operativa l'ordinanza del governatore Solinas che prevede, da lunedì 8 marzo, il tampone rapido per tutti coloro ch ...