Gianmarco Tamberi medaglia d'argento nel salto in alto (Di domenica 7 marzo 2021) Il campione azzurro chiude secondo in finale a 2.35. L'oro è andato al bielorusso Maksim Nedasekau con 2.37 Leggi su rainews (Di domenica 7 marzo 2021) Il campione azzurro chiude secondo in finale a 2.35. L'oro è andato al bielorusso Maksim Nedasekau con 2.37

Advertising

Coninews : BRAVO GIMBOOOOOOO! ?? Agli Euroindoor di #Torun2021 Gianmarco #Tamberi è ARGENTO nel salto in alto con 2,35! ??… - fastenseat : RT @AtletiDisagiati: #ARGENTO. Gianmarco Tamberi argento europeo indoor di salto in alto. Il #capitano #azzurro in una lotta serrata per l… - giuseppeflagex : RT @Coninews: BRAVO GIMBOOOOOOO! ?? Agli Euroindoor di #Torun2021 Gianmarco #Tamberi è ARGENTO nel salto in alto con 2,35! ?? #Athletics @g… - giornaleradiofm : Euroindoor: Tamberi argento nel salto in alto: (ANSA) - ROMA, 07 MAR - Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d'arg… - Ilaria335 : RT @Coninews: BRAVO GIMBOOOOOOO! ?? Agli Euroindoor di #Torun2021 Gianmarco #Tamberi è ARGENTO nel salto in alto con 2,35! ?? #Athletics @g… -