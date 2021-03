Genoa battuto 1-0 all'Olimpico, Roma sale al quarto posto (Di domenica 7 marzo 2021) Ai giallorossi basta un goal di testa di Mancini nel primo tempo; nel secondo tempo, palo del neoentrato Villar. Atalanta provvisoriamente scavalcata. Rossoblù di Ballardini stoppati nella loro risalita, ma a +7 sulla terz'ultima Leggi su rainews (Di domenica 7 marzo 2021) Ai giallorossi basta un goal di testa di Mancini nel primo tempo; nel secondo tempo, palo del neoentrato Villar. Atalanta provvisoriamente scavalcata. Rossoblù di Ballardini stoppati nella loro risalita, ma a +7 sulla terz'ultima

Ultime Notizie dalla rete : Genoa battuto Alla Roma basta Mancini: batte il Genoa e 'vede' Juve e Milan La Roma batte 1 - 0 il Genoa nell'anticipo delle 12.30 della 26ª giornata di Serie A. Alla squadra di Fonseca basta la rete di Mancini al 24', arrivata sugli sviluppi di un corner battuto da Pellegrini. Con questo risultato,...

