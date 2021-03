Fornaro Leu avverte Salvini e la destra | ' Inaccettabile premiare gli evasori'

(Di domenica 7 marzo 2021) Una delle mosse del governo approvate da, che si schiera come al solito dalla parte dei grandifiscali facendolo passare come rispetto dei cittadini e delle imprese, potrebbe essere ...

Advertising

Blizzard1001 : RT @globalistIT: - globalistIT : - ClemensDaniela : RT @globalistIT: - globalistIT : - angelo_fornaro : RT @gabelmanu: Zinga si dimette per un motivo blando e vago,esce di scena per essere libero di aderire al partito di Conte nel quale conflu… -

Ultime Notizie dalla rete : Fornaro Leu

L'agone

In questo senso, il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera Federicoattacca il leader della Lega. "E' giusto aiutare gli imprenditori, i commercianti e le partite iva che hanno vissuto uno ...L'umiltà di riconoscere - prosegue- che le case matte della sinistra sono tutte, anche quelle più gradi, insufficienti e inadeguati. Serve anche uno scatto generosità per ascoltare le ...Il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera: "Inaccettabile una cancellazione di pendenze con il fisco anche per chi non ha subito perdite di fatturato nell'anno della pandemia" ...Il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro, propone di guardare indietro: ”Il dibattito in corso nel Pd dopo le dimissioni di Zingaretti merita rispetto e attenzione. Il problema n ...