Domenica In, la rabbia di Mara Venier contro la produttrice degli Extraliscio: "Prima si informi bene" (Di domenica 7 marzo 2021) Fuoriprogramma a Domenica In, nel corso del puntatone speciale dedicato al Festival di Sanremo conclusosi ieri. Mara Venier, Prima di mandare la pubblicità, prende parola e si rivolge stizzita contro la produttrice degli Extraliscio, impossibilitati ad esibirsi per un ritardo della diretta del programma. "Prima si informi bene", la rabbia della 'zia Mara'. La rabbia di Mara Venier Anche Mara Venier a volte perde le staffe, come è capitato oggi nella diretta di Domenica In dal teatro Ariston di Sanremo. La conduttrice, Prima di mandare la pubblicità, prende parola e si rivolge stizzita contro la produttrice degli Extraliscio, impossibilitati ad esibirsi per un ritardo della diretta del programma.

